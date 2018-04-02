СБУ обнаружила три тайника с оружием и боеприпасами в зоне АТО

Три тайника с военными средствами поражения были обнаружены сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины в зоне проведения антитеррористической операции в Станично-Луганском районе.

Об этом информирует СБУ в Facebook. "Из тайника, который был обустроен в заброшенном здании села Марково, правоохранители изъяли пятьдесят четыре 32-миллиметровые артиллерийские выстрелы, 103 выстрела к гранатометам, тридцать четыре 82-миллиметровых мины, три гранаты Ф-1, 80 взрывателей к минам и почти пять тысяч патронов различного калибра", - информирует пресс-центр СБУ.

Сообщается также, что вблизи линии разграничения в селе Комышное был обнаружен тайник с 16 гранатометами и 22 выстрелами к ним, четыре противотанковые гранаты, пять противопехотных мин, 44 ручные гранаты, 45 выстрелов к подствольному гранатомету, два килограмма пластида и более 4 тыс патронов разного калибра, в том числе снайперские и бронебойные. Также там была ручная граната РГО и четыре мины МОН-50 российского производства.

"В селе Болотенное правоохранители изъяли из тайника 41 30-миллиметровый снаряд, 120-миллиметровую минометную мину, шесть гранатометов, три гранаты, противопехотную мину и 400 граммов тротила с электродетонатором", - говорится в заявлении. Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.