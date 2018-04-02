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Стали известны маршруты объезда залитых паводком дорог в Луганской области

Сегодня, 17:21 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области воды рек Айдар, Деркул, Евсуг затопили низкопрофильные мосты и автодороги Луганской области, что усложнило сообщение между несколькими населенными пунктами.

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

Так, еще вчера подтопило дороги и мосты между пгт Новопсков и с. Осиново, Старобельском и с. Хворостяновкой, Старобельском и с. Балакиревка. Позже перечень страдающих от непогоды населенных пунктов пополнился селами Титаровка, Новоселовка, Проказино, Бутовка, Закотное, Лисогоровка Новопсковского и Старобельского районов. Два моста подтопило в Беловодском районе.

В Старобельском районе определены следующие объездные пути:

с. Пидгоривка – ул. Подгорная, Чкалова, Войтенко, Садовая, Левадная, Песчаная, Озерная, переулок Забарвный

северо-восточная часть г. Старобельск – ул. Набережная, Свободы, Молодежная, Славянская, Юбилейная, Быковского, Пирогова, Лермонтова, Чернышевского) (пути объезда – через ул. Горького и Гаршина), Онорова, Луговая, Заречная, Муранова, Озерная (пути объезда – через ул. гимназические и Большую Садовую)

с. Чмыровка – ул. Воздухофлотский, ул. Мира, ул. Колхозный, ул. Октябрьская (пути объезда по ул. Товарной и с. Песчаное и х. Запорожский)

с. Проказино – ул. Вишневая и ул. Железнодорожная (пути объезда по ул. Первомайской)

с. Бутковка (пути объезда – через с. Проказино)

с. Титаровка (пути объезда – через с. Пидгоривка)


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