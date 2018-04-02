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Тука объяснил, почему освобожденным из плена до сих пор не выплатили помощь

Сегодня, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц не может начать выплаты денежной помощи освобожденным заложникам, поскольку до сих пор не получило списки этих лиц.

Об этом сказал заместитель министра Георгий Тука, сообщает Укринформ.

«В прошлый понедельник Служба безопасности публично отчиталась, что в наше министерство передала перечень из 72 человек. На основании этого перечня граждан мы можем начать делать выплаты им. Но на вчерашний вечер до сих пор мы этот перечень не получили», - отметил Тука.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко направила в Кабмин два запроса относительно невыполнения правительством его решения о предоставлении денежной помощи освобожденным из плена заложникам.


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