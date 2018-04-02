На востоке Украины больше всего долгов по зарплате

Руководителям предприятий, которые не выплачивают задолженность по заработной плате работникам, грозит уголовная ответственность.

Об этом завил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

«В Украине около 16 000 предприятий имеют задолженности по зарплате. Наибольшие долги – на востоке и юге Украины», – написал он.

По словам министра, с 3 апреля в Украине начали функционировать мобильные группы Минюста и госисполнителей, которые работают по алгоритму взыскания выплат с должников алиментов.

«Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов – около 350 млн грн. В общем, учитывая дела, которые не имеют окончательного решения, это около 2 млрд грн», – заявил Петренко.

Министр юстиции отметил, что невыплата заработной платы по закону карается уголовной ответственностью.

«Тех, кто не будет гасить долги – передавать в правоохранительные органы для применений соответствующих санкций», – добавил Петренко.