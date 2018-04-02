Адвокат нардепа Савченко взял самоотвод

Адвокат народного депутата Надежды Савченко Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу № 22015000000000245 от 18 августа 2017 года.

Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook.

"Самоотвод. Не хотел подавать, но ..." – написал юрист. Согласно опубликованному им заявлению, Савченко и Чевгуз уже официально расторгли договор о предоставлении правовой помощи, копия которого вместе с договором о расторжении сотрудничества прилагается к заявлению адвоката. Теперь адвокат ждет ответа Службы безопасности Украины, куда направил свое заявление.