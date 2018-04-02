На Донбассе группа партизан напала на двух боевиков

Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием российско-оккупационных войск и набирает обороты партизанское движение.

Об этом сообщила разведка штаба антитеррористической операции, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Об этом свидетельствуют многочисленные случаи проявления агрессивных действий в отношении оккупантов. Факты указывают на то, что на неподконтрольных правительству Украины территориях набирает обороты партизанское движение, цель которого - как можно больше усложнить жизнь оккупанту", - говорится в сообщении.

По информации разведки штаба АТО, в понедельник, 1 апреля, в полосе ответственности одного из "подразделений 3 омсбр" российско-оккупационных войск, в населенном пункте Гольмовский, группа неизвестных напала на двух боевиков. "Последним нанесены телесные повреждения различной степени тяжести.

"Партизаны" завладели табельным оружием оккупантов и исчезли в неизвестном направлении. Несмотря на объявленный оккупантами план перехват, по горячим следам нападавших задержать не удалось. Их поиски продолжаются и до сих пор", - отметили в штабе АТО. Отмечается, что из-за инцидента в местах дислокации боевиков усилены меры охраны и обороны.