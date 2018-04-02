На Луганщине будут судить «судей ЛНР»

В Луганской области будут заочно судить «судей ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В сообщении отмечается, что прокуратурой Луганской области осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам в отношении трех «судей ЛНР» по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие и содействие деятельности террористической организации).

«Досудебным расследованием установлено, что указанные лица, будучи судьями Жовтневого районного суда г. Луганска, Славяносербского районного суда и Брянковского городского суда, с целью укрепления незаконной власти представителей "ЛНР" и желая способствовать ее деятельности, стали участниками указанной террористической организации. Находясь на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, судьи осуществляют правосудие от имени "ЛНР" и выносят незаконные решения, противоречащие принципам Конституции Украины и другим законодательным актам Украины. Поскольку указанные лица скрываются от следствия и суда, в отношении последних осуществлена ​​процедура специального предварительного расследования, по результатам которого обвинительные акты направлены в суд», – сообщили в прокуратуре.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.