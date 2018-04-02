На Луганщине подтопило 9 мостов

По состоянию на 3 апреля 2018 года в Луганской области подтоплены 9 низководных мостов.

Как сообщили корреспонденту «Сitynews» в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, некоторые мосты подтоплены на 15 сантиметров, грузовой транспорт там проезжает. При этом, во всех районах где произошло подтопление мостов – есть объездные дороги.

На сегодня подтоплены: 6 мостов в Старобельском районе, 3 моста в Новопсковском районе.

Отметим, что жилой сектор из-за подъема уровня воды в реках – не пострадал.

Напомним, как сообщалось ранее, по информации ГСЧС Украины, в связи с развитием весеннего половодья на реках Луганской области 3-4 апреля ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м в сутки, возможно подтопление населенных пунктов, близко расположенных к реке Деркул.