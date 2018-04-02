Корью в Украине за неделю заболели 699 человек

Корью в Украине за неделю, с 27 марта по 3 апреля 2018 года, заболели 699 человек.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 13 неделю 2018 года заболели 699 людей: 331 взрослый и 368 детей. Всего в течение 13-ти недель 2018 года корью заболел 9091 человек - 3270 взрослых и 5821 ребенок", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала года от осложнений от кори умерли семь человек, из которых пятеро - дети. Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Черновицкой и Львовской областях, а меньше всего - в Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях.