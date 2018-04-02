На Луганском направлении с начала суток обстрелов не зафиксировано

Боевики в нарушение режима тишины в течение дня, 2 апреля 2018 года, 10 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на Донецком направлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Установленный 30 марта режим "пасхального перемирия" боевиками российско-оккупационных войск не соблюдался в полной мере. От начала суток зафиксировано 10 обстрелов украинских опорных пунктов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Донецком направлении боевики обстреливали украинские позиции в Песках, в районе Шахты Бутовка, Водяном, вблизи Авдеевки и неподалеку Талаковки.

"В результате вражеского огня ни один наш воин не пострадал. На Луганском направлении от начала суток сохраняется тишина", - говорится в сообщении.