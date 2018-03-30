В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 1 апреля 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Среди наших защитников - военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины, которые выполняют задачи на линии соприкосновения по сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии, в результате вражеских обстрелов нет раненых или травмированных", - отметил он.

Как сообщил представитель Минобороны, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 38 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины со стороны боевиков оккупационных администраций РФ, 36 из них определены как прицельные.