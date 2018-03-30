На Луганщине начался месячник добровольной сдачи оружия

С начала апреля жители Луганской области в рамках месячника добровольной сдачи оружия сдали правоохранителям три ружья, газовый пистолет и обрез.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

«С 1 апреля на территории Луганской области начался "Месячник добровольной сдачи оружия". Три гладкоствольных ружья, газовый пистолет и обрез сдали жители г. Северодонецк с начала "месячника"», – сказано в сообщении.

Так, 1 апреля, в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение 79-летней женщины, которая сообщила, что во время уборки, она обнаружила в вещах своего умершего сына оружие. При осмотре следственно-оперативной группой был изъят обрез охотничьего ружья «Иж-58 м-1», 12-го калибра. Изъятое оружие направлено для проведения экспертизы, в том числе для проверки его происхождения.

«Три ружья и газовый пистолет граждане сдали для получения разрешения на ношение и хранение. В настоящий момент полицейскими проводятся необходимые проверки для предоставления такого разрешения. Данное оружие граждане получили от родственников», – добавили в полиции.

В полиции также призвали сдавать оружие и боеприпасы, в случае отсутствия разрешения на их хранение.