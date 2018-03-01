Боевики 16 раз обстреливали силы АТО на Донецком направлении

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение дня, 30 марта 2018 года, погиб один украинский военнослужащий, еще трое ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"К сожалению, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов получили ранения. Пострадавших доставили в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в первую половину суток режим перемирия, установленный с полуночи 30 марта, боевиками не соблюдался, всего было зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций.

Так, на Донецком направлении боевики обстреливали украинские позиции вблизи Талаковки, Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, Водяного, Авдеевки, Новотроицкого, Шахты Бутовки и Павлополя. Вместе с тем, на Луганском направлении с начала суток условия перемирия со стороны боевиков соблюдались в полной мере.