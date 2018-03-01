Федерация футбола Украины (ФФУ) обратилась в УЕФА и организации FARE (Football Against Racism in Europe), которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе, с просьбой добавить символики так называемых "ДНР" и "ЛНР" в перечень запрещенных для демонстрации под время футбольных матчей.

Об этом сообщается на сайте организации.

Также федерация направила обращение в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики так называемой "ДНР" во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018.

Федерация футбола Украины также выразила благодарность болельщикам, которые обратили внимание на этот факт и выступили с инициативой подачи соответствующей жалобы в международные футбольные институты