В Луганской области на «Безопасный город» выделят 27 миллионов

В прошлом году из областного бюджета на развитие правоохранительной сферы направлено около 29 миллионов гривен: отремонтировано несколько помещений, а также приобретен специализированный автомобильный транспорт, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В 2018 году запланировано выделение из облбюджета более 27 миллионов гривен на создание комплексной системы безопасности "Безопасный город". Эти средства предусматриваются на строительство и оснащение центрального офиса вышеуказанного проекта.

Система видеонаблюдения позволит быстро производить мониторинг текущей ситуации и ее анализ, а также использовать эту информацию в расследовании и при принятии соответствующих решений.