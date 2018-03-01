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С мая правительство начнет системные выплаты уже повышенных военных пенсий

Сегодня, 15:27 citynews.net.ua | Напечатать

Кабмин начинает системную выплату уже повышенных военных пенсий, а в апреле все военные пенсионеры в соответствии с решением правительства получат доплаты к пенсиям за январь-март.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания с Министром социальной политики Андреем Ревой, с целью оценить текущую ситуацию в системе пенсионного обеспечения военнослужащих, информирует Правительственный портал. В частности, по его словам, при повышении пенсий правительство учтет январь, февраль, и март. До мая все выплаты должны быть осуществлены в полном объеме.

"Я обещал военным пенсионерам, что мы начнем повышение пенсий. И мы это делаем. Главное, что мы учтем и январь, и февраль, и март. Вопрос чувствителен - хотел бы, чтобы с этим решением мы пришли к каждому военному пенсионеру и отдали должное... Важно, чтобы до мая все выплаты были осуществлены в полном объеме. А с мая мы должны выйти на системность повышенных выплат. Люди ожидают", - заметил Гройсман во время проведения совещания с министром социальной политики Андреем Ревой относительно ситуации в системе пенсионного обеспечения военнослужащих. В свою очередь Рева сообщил, что в соответствии с решением правительства средний размер повышения пенсий - 1500 грн, и заверил, что поставленные задания будут выполнены.


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