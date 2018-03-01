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В Минобороны подтвердили информацию о трех раненых на Донбассе военных

Сегодня, 13:17 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитероричтичної операции на Донбассе за минувшие сутки, 29 марта 2018 года, ранены трое украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"К сожалению, в результате массивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, двое защитников Украины были ранены, еще один военный получил боевое травмирование. Они были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Состояние здоровья одного из наших защитников - тяжелое, еще двух военных - удовлетворительное", - сообщил он.

Как отметили в Минобороны, за прошедшие сутки зафиксировано 57 обстрелов оборонительных укреплений украинских военных со стороны пророссийских боевиков российско-оккупационных войск, 55 из них определены как прицельные.


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