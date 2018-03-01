В 2018 году Госфонд регионального развития предлагает более 400 миллионов для Луганской области

Со следующего месяца каждая территория области должна будет предложить и защитить по три приоритетных проекта регионального развития, с которыми Луганщина должна войти в следующий год.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Выше среднеобластного уровень освоения средств ГФРР в Белокуракинском, Марковском, Попаснянском, Кременском районах и Белокуракинской объединенной территориальной громаде.

В то же время, неудовлетворительно отработали по этому направлению исполкомы городов Лисичанск и Северодонецк, а также Меловская, Сватовская, Старобельская райгосадминистрации. Станично-Луганской РГА выделенные из ГФРР средства не были освоены вовсе.

Также отмечено, что значительный финансовый ресурс предусмотрен для области из ГФРР в 2018 году – 401,3 миллионов гривен. Это второй показатель по Украине.