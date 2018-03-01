В Новотошковское привезли гуманитарную помощь от украинской диаспоры в США (фото)

В прифронтовые поселки Луганской области - Новотошковское и Родину - привезли гуманитарную помощь, которую собирали представители украинской диаспоры в США. Об этом сообщает корреспондент «Сitynews».

Помощь от волонтеров по населенным пунктам, а также в Станично-Луганский, Попаснянский и Новоайдарский районы доставили представили ГУ НП Украины в Луганской области.

Гуманитарная помощь – около 100 продуктовых наборов, которые включают в себя сладости, крекеры, лазанью, равиоли и др., сегодня привезли в учебно-воспитательный комплекс поселка Новотошковское

«У нас сегодня почетная миссия. Мы привезли гуманитарную помощь. Нам поручило наше руководство, глава Национальной полиции Сергей Князев передать гуманитарную помощь детям и взрослым на линии разграничения. Сегодня такая акция проходит одновременно в Луганской и Донецкой областях.

Национальная полиция сейчас старается заниматься и миротворческой миссией, поэтому стараемся таким образом максимально реализовать нашу главную цель – вернуть мир на Донбасс», - рассказал заместитель начальника ГУНП Украины в Луганской области Александр Федотов