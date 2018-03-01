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Синоптики предупреждают о гололеде и тумане в Украине 30 марта

Вчера, 18:01 citynews.net.ua | Напечатать

Синоптики предупреждают о гололеде и тумане в Украине завтра, 30 марта 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укргидрометцентра в Facebook.

"30 марта погода в Украине будет такой: в западных и северных областях небольшой мокрый снег и дождь, в Карпатах умеренные осадки, на остальной территории без осадков. На дорогах северо-восточной части местами гололедица. В центральных и южных областях ночью и утром местами туман", - говорится в сообщении.

Как отмечается, температура ночью ожидается от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, а в Сумской и Харьковской областях - 4-9 градусов мороза, днем ожидается 3-8 градусов тепла, в южных областях, на Закарпатье и Прикарпатье 9-13 градусов тепла.


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