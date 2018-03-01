» » Vodafone планирует в апреле запустить 4G в Украине

Vodafone планирует в апреле запустить 4G в Украине

Вчера, 16:31 citynews.net.ua | Напечатать

"Vodafone Украина" планирует в апреле текущего года начать предоставлять услуги на основе технологии 4G.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Как отмечается, Vodafone в апреле 2018 года начинает работать под обновленным брендом в Украине и предоставлять услуги на основе технологии 4G.

"Запуск 4G - это не просто новая точка роста для операторов и новые услуги для клиентов. Мы разделяем уверенность Vodafone в том, что новые технологии - основа положительных изменений в обществе и улучшения качества жизни, и Украина сегодня готова к этим изменениям", - отметила гендиректор "Vodafone Украина" Ольга Устинова.

Напомним, ранее сообщалось, что во время торгов за лицензии на 4G в Украине по частоте в основном диапазоне - 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц - три мобильные оператора предложили за все лоты 5,434 млрд гривен. В частности, Лот № 3 (40 МГц): 1750-1770/1845-1865 МГц: забрала компания "Vodafone Украина" с предложением в 1,06 млрд гривен. Кроме того, сообщалось, что в некоторых городах Украины услугами 4G смогут воспользоваться уже весной 2018 года. В частности, директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone Украина" Олег Проживальский отмечал, что воспользоваться 4G жители Киева смогут уже в конце марта - начале апреля.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:41

В Новотошковское привезли гуманитарную помощь от украинской диаспоры в США (фото)

Вчера, 18:01

Синоптики предупреждают о гололеде и тумане в Украине 30 марта

Вчера, 16:31

Vodafone планирует в апреле запустить 4G в Украине

Вчера, 15:14

Гражданин РФ, воевавший на Донбассе, сдался украинской полиции

Вчера, 14:24

В зоне АТО пропал военный

Вчера, 14:23

ГПСУ: Боевики применили лазерное оружие на Донбассе

Вчера, 13:40

Украинским пограничникам не дали проверить две колонны грузовиков так называемого "гумконвоя" РФ для Донбасса

Вчера, 11:01

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 42 тыс. человек

Вчера, 10:38

На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний доброволец

Вчера, 10:15

Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой

Вчера, 09:39

Омбудсмен обещает активно участвовать в усовершенствовании законодательства по проблемам переселенцев

Вчера, 09:08

Боевики за сутки 54 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Новости Украины:

Вчера, 18:01

Синоптики предупреждают о гололеде и тумане в Украине 30 марта

Вчера, 17:30

Суд приговорил сумского террориста к 4 годам тюрьмы

Вчера, 16:31

Vodafone планирует в апреле запустить 4G в Украине

Вчера, 15:29

Порошенко подписал закон об упрощении добычи нефти и газа

Вчера, 14:22

Савченко на суде заявила отвод прокурору

Вчера, 12:03

В Одесской области от свиного гриппа умер годовалый ребенок

Вчера, 11:40

Литва выделила средства на гумпомощь Украине

Вчера, 11:07

Установлен седьмой подозреваемой по делу о хищении средств Госинвестпроекта

Вчера, 10:40

Суд оштрафовал предпринимателя на 16 тыс. грн за использование песни Скрябина

Вчера, 10:12

Канада удвоит количество офицеров-экспертов в Украине

Вчера, 10:04

Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украина - НАТО

Вчера, 09:40

Обвиняемому в корректировке обстрела "Восточного" в Мариуполе продлили арест еще на 2 месяца

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 