Vodafone планирует в апреле запустить 4G в Украине

"Vodafone Украина" планирует в апреле текущего года начать предоставлять услуги на основе технологии 4G.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Как отмечается, Vodafone в апреле 2018 года начинает работать под обновленным брендом в Украине и предоставлять услуги на основе технологии 4G.

"Запуск 4G - это не просто новая точка роста для операторов и новые услуги для клиентов. Мы разделяем уверенность Vodafone в том, что новые технологии - основа положительных изменений в обществе и улучшения качества жизни, и Украина сегодня готова к этим изменениям", - отметила гендиректор "Vodafone Украина" Ольга Устинова.

Напомним, ранее сообщалось, что во время торгов за лицензии на 4G в Украине по частоте в основном диапазоне - 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц - три мобильные оператора предложили за все лоты 5,434 млрд гривен. В частности, Лот № 3 (40 МГц): 1750-1770/1845-1865 МГц: забрала компания "Vodafone Украина" с предложением в 1,06 млрд гривен. Кроме того, сообщалось, что в некоторых городах Украины услугами 4G смогут воспользоваться уже весной 2018 года. В частности, директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone Украина" Олег Проживальский отмечал, что воспользоваться 4G жители Киева смогут уже в конце марта - начале апреля.