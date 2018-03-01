Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой

Россия отправила на оккупированную территорию Донбасса 40 грузовиков 75-го гуманитарного конвоя.

Об этом сообщается на сайте российского МЧС.

Утверждается, что автомобили везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости.

Напомним, Россия направляет колонны с гуманитарной помощью с августа 2014 года. За это время в Украину заехали около 5 тыс. грузовиков. Периодичность сначала составляла два-три раза в месяц, однако с 2016 года снизилась до одного раза в месяц. Все "гумконвои" пересекли границу Украины незаконно.