Геращенко: Украина ожидает солидарности мира в осуждении агрессии РФ в ОРДЛО

Украина ожидает от демократических стран мира солидарности относительно осуждения агрессии России на временно оккупированных территориях Украины в ответ на солидарность Украины с миром в вопросе выдворения российских дипломатов за действия России в Великобритании.

Об этом сказала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, передает пресс-служба парламента.

"Мы выразили солидарность с демократическими странами мира в вопросе выдворения российских дипломатов за агрессивные действия России в Великобритании и ожидаем соответствующей поддержки и осуждение России за длительную агрессию на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркнула Геращенко.

Она также подчеркнула, что современная агрессивная политика Российской Федерации (РФ) обусловила необходимость выработки единого общего механизма противодействия вызовам безопасности в мире.

Политик обратила внимание на недавнее применение РФ химического вещества нервно-паралитического действия в Великобритании и заметила, что в течение четырех лет Россия продолжает нарушать международное право в временно оккупированном Крыму и в Донецкой и Луганской областях.

Первый вице-спикер обратила внимание представителей делегации Республики Индонезия на проведении незаконных выборов президента РФ в оккупированном Крыму 18 марта 2018 года, на систематические ограничения основных свобод, таких как свобода выражения мнений, религии, а также права на мирные собрания.

«Мы высоко ценим поддержку Республики Индонезии инициатив Украины, направленных на восстановление суверенитета нашего государства. Санкционный давление против РФ должно продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины, а это касается реинтеграции Крыма и Донбасса. Сегодня все усилия украинской стороны направлены в первую очередь на введение миротворческой миссии ООН на Донбассе", - отметила Геращенко.

Она также проинформировала, что Украина поддержит кандидатуру Республики Индонезия на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2019-2020 годов. В свою очередь, Первый вице-спикер акцентировала внимание на важность интенсификации сотрудничества в рамках взаимодействия с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, где Украина стремится получить статус наблюдателя. В свою очередь заместитель председателя Народной Консультативной Ассамблеи Республики Индонезия Махюдін заверил, что Индонезия будет и впредь поддерживать инициативы Украины на полях международных организаций. Также он отметил, что Индонезия имеет твердое намерение усилить сотрудничество в сферах машиностроения, сельского хозяйства, медицины и туризма.