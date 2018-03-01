В Лисичанске перевернулась легковушка

Водитель автомобиля "Opel", двигаясь по улице Гора Попова в Лисичанске, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован как "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".