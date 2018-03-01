ХУГ: ОБСЕ считает возможным и необходимым открытие 4 дополнительных КПВВ на Донбассе

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг считает возможным и необходимым открытие четырех дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Об этом он заявил вчера на пресс-брифинге в оккупированном Луганске.

"Мы уже давно отстаиваем идею открытия дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда, например, в районе Попасной, Первомайска, Золотого, Счастья - все эти проекты мы считаем возможными и реализуемыми, даже с минимальной необходимостью подготовительных работ. У меня нет никаких объяснений, почему не открывают дополнительные пункты пропуска", - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что СММ ОБСЕ не видит никаких технических препятствий для открытия новых КПВВ в указанных районах.

"Я хотел бы повторить, потому что это очень важно, те пункты пропуска, где можно открыть дополнительные КПВВ, - это район Попасной и Первомайск: сегодня я проезжал в этом районе, чтобы добраться в Луганск, а в Золотом никаких технических препятствий, чтобы открыть дополнительный КПВВ. Мы используем этот коридор на регулярной основе, когда мы проезжаем на своих автомобилях. Так же и мост в Счастье, там действительно есть необходимость проведения работ по разминированию, но больше никаких технических преград для открытия этого КПВВ нет", - сказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.