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ЛЭО обещает отключить северодончанам тепло и обесточить социальные объекты

Сегодня, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

Государство вынуждает Луганское энергетическое объединение в ближайшее время отключить электроэнергию всем должникам Луганской области.

Об этом заявил генеральный директор «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай, пишет 06452.

«В перечне ожидаемых отключений не только такие злостные должники, как частные заводы - Северодонецкий «Азот» или Рубежанский «Краситель», но и предприятия государственной и коммунальной сферы, военные объекты. И если люди думают, что дело ограничится обесточиванием водоканалов, Северодонецкой теплоэлектроцентрали и Лисичанской теплосети, то они ошибаются. Без электроэнергии останутся больницы, детдома, школы, пожарные части и учреждения исполнения наказаний. Все, кто задолжал», - отметил он.

Напомним, ранее ЛЭО сообщало, что находится в затруднительном материальном состоянии из-за огромных долгов потребителей.


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