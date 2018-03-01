В Северодонецке пенсионеров просят зарегистрироваться на портале ПФУ

В Северодонецке (Луганская область) руководителей предприятий, учреждений, организаций, работников бухгалтерских и кадровых служб, физических лиц-предпринимателей и наемных работников просят зарегистрироваться в электронном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Информация необходима для назначения пенсии и других социальных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Пенсионного фонда в Северодонецке.

«В связи с необходимостью использования Ваших персональных данных при назначении пенсии или других социальных выплат просим всех зарегистрироваться в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины по ссылке portal.pfu.gov.ua и проверить правильность своих персональных данных. При обнаружении в написании фамилии, имени или отчества несоответствия с написанием в паспорте или при обнаружении отсутствия некоторых периодов начисления заработной платы при фактическом трудоустройстве необходимо сообщить об этом в бухгалтерскую службу своего предприятия для исправления ошибки по ФИО или идентификационному номеру», – говорится в сообщении.

Также, в Пенсионном фонде уточнили, что консультативную помощь можно получить по телефону 4-24-76 и 70-28-99, или обратиться по адресу в Северодонецке: ул. Шевченко, д.9, каб. 207 или 215.