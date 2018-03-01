На Пасху в Украине назначили 12 дополнительных поездов "Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на Пасху.

Об этом сообщил и.о. главы компании Евгений Кравцов в Facebook. В частности, по его словам билеты на 12 дополнительных поездов уже поступили в продажу.

"Они будут курсировать на популярных направлениях: Харьков – Ужгород, Черкассы – Львов, Днепр – Одесса и Константиновка – Одесса. Билеты уже можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах", – рассказал Кравцов.