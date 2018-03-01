Украинцы со 2 апреля смогут выбрать себе врача

Минздрав утвердил Порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, Порядок определяет правила, по которым украинцы будут выбирать терапевтов, педиатров и семейных врачей, и является обязательным для всех учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь.

«Уже со 2 апреля украинцы могут свободно выбрать своего врача: терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всей семьи, при условии, что выбранное ими заведение уже подключено к системе «Электронное здоровье». Подписывая декларацию с выбранным врачом, вы сообщаете государству через Национальную Службу Здравоохранения (НСЗУ), что деньги за ваше обслуживание должны поступать именно в это медучреждение. Поэтому декларация фактически является формой заявления. Ее не нужно переподписывать: право действует до тех пор, пока вы не решите сменить своего врача», - пояснили в Минздраве.

Порядок также определяет, что граждане могут выбирать врача в любом медучреждении, независимо от места регистрации или проживания. В то же время это медучреждение должно быть подключенно к системе «Электронное здоровье». Это важно, ведь данные пациента будут храниться не в папках или картонных коробках, как это было раньше, а в электронной системе. Вы узнаете заведение, где уже можно подписать декларацию, по наклейке «Здесь можно выбрать своего врача».