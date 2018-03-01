СБУ задержала сторонника «ЛНР» в Киеве

Беловодский районный суд Луганской области вынес приговор одному из сторонников «ЛНР», который был задержан в Киеве. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что в «ЛНР» группировка «Рим», которую возглавлял задержанный, действовала в неподконтрольном Должанске (до переименования – Свердловск) в 2014-2015 гг. Ее участники терроризировали местное население, занимались контрабандой и грабежами.

«Один из главарей группировки объявил себя "заместителем военного коменданта Свердловска". По данным СБ Украины, террорист контролировал так называемую "Свердловскую таможню" и координировал деятельность группировок, которые перемещали контрабандные грузы через захваченный боевиками пункт пропуска "Червонопартизанск" на российско-украинской границе», – говорится в сообщении.

«Он отвечал в бандформировании за финансы, а также занимался переправкой на контролируемую украинскими властями территорию автомобилей, похищенных в ОРЛО*. Деньги, полученные от незаконного бизнеса, направлялись на финансирование деятельности бандформирования "Рим". Правоохранители установили, что после конфликта с другими террористическими группировками боевик скрылся с временно оккупированных территорий», – добавили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали его в Киеве, где он скрывался от украинского правосудия. «Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 3-х лет лишения свободы. Приговор вступил в силу», – отметили в ведомстве.