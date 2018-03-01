В Северодонецке на территории предприятия сожгли грузовой автомобиль

Северодонецкие полицейские расследуют возможный поджог грузового автомобиля, который произошел на территории одного из предприятий в Северодонецке, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Напомним, вчера, в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение диспетчера пожарной-спасательной части №12 о возгорании грузового автомобиля. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и установили, что владелец грузовика несколько месяцев назад оставил транспортное средство на территории предприятия в связи с поломкой. В этот день, в 16.20, сторож увидел возгорание на территории и сообщил о происшествии.

После ликвидации пожара, при осмотре места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о возможном поджоге автомобиля.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 10-ти лет. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.