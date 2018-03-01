Ощадбанк предупреждает о мошеннической копии своего сайта

Государственный ПАО "Ощадбанк" предупреждает об обнаружении мошеннической копии своего официального сайта, которая почти полностью дублирует официальный.

Об этом говорится в сообщении банка. Финучреждение обращает внимание клиентов на написание адреса сайта в адресной строке.

"Обращаем внимание на главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт "Ощадбанка" от мошеннического: адрес официального сайта "Ощадбанка" https://www.oschadbank.ua, а адрес мошеннического сайта - oschadbk.com.", - говорится в сообщении.

В "Ощадбанке" заявили, что они не имеют никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга https://online.oschadbk.com/nfs/index.php. Госбанк уже обратился в Департамент киберполиции и Службу безопасности Украины для блокировки указанного сайта и проинформировал Национальный банк.

"Как обычно оказывается в подобных случаях, хостинг мошеннического сайта находится за границей, поэтому для его закрытия возможно понадобится определенное время", - отметили в банке.