В Луганской области на границе с РФ задержали нарушителей

Нарушителя государственной границы, шедшего в обход пункта пропуска из России, обнаружили ночью пограничники Луганского отряда, передает пресс-служба восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Группа реагирования задержала правонарушителя после срабатывания специального сигнализационного устройства.

Мужчина рассказал, что является гражданином Украины и выехал в Россию через один из пунктов пропуска на заработки. Однако, находясь в соседней стране, потерял паспорт, поэтому решил вернуться в Украину вне пунктов пропуска.

Еще одного нарушителя, также гражданина Украины, который направлялся в Россию вне пунктов пропуска, задержали пограничники этого же отряда отдела «Белолуцк». Мужчину, который ночью тянул сани с двумя ящиками чищеных орехов, остановили на направлении «Залесное - Верхняя Серебрянка».

За попытку нарушения государственной границы на гражданина составлен админпротокол. Товар планируется передать в ГФС