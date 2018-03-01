В субботу - пробное ВНО по украинскому языку

В субботу, 24 марта, пройдет пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

"Пробное тестирование начнется в 11:00. Допуск к пунктам проведения пробного ВНО будет длиться с 10:15 до 10:50 и будет осуществляться по паспорту (или другому документу, удостоверяющему личность), приглашению. Адрес пункта тестирования указан в приглашении, которое размещено в личном кабинете каждого участника пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра", - говорится в сообщении.

Пробное внешнее независимое оценивание по другим предметам состоится 31 марта.

Как и в прошлом году, в этом году для участников пробного внешнего независимого оценивания будет действовать специальный онлайновый сервис, с помощью которого можно определить результат тестирования. Сервис будет доступен с 24 марта на сайте Украинского центра оценивания качества образования и в личных кабинетах участников пробного ВНО, созданных на сайтах региональных центров.

Ознакомиться с результатами пробного ВНО и загрузить карточку участника по украинскому языку и литературе можно будет 30 марта 2018 года, по другим учебным предметам - 6 апреля.