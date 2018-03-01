Кабмин выделил 50 млн гривен на восстановление Луганской области

Кабинет министров Украины выделил 50 млн гривен на развитие и восстановление Луганской области.

Об этом глава Кабмина Владимир Гройсман написал в Twitter.

"По ремонту поврежденных дорог в Луганской области. Мы выделили 50 млн на развитие и восстановление Луганщины. Надо разговаривать с представителями военно-гражданской администрации, которая решит, как использовать эти деньги. Мы будем заниматься восстановлением инфраструктуры", - написал он.