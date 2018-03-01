В Северодонецке столкнулись Volkswagen и Fiat: Пострадали два человека

В Северодонецке столкнулись Volkswagen и Fiat: Пострадали два человекаСегодня, 16:14
В Северодонецке произошло ДТП с пострадавшими.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.
В Северодонецке на пересечении ул. Гагарина с ул. Партизанской водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Fiat» получили телесные повреждения.
Оба водителя, как уточнили в полиции, были трезвыми. Данный факт зарегистрирован, проводится проверка.