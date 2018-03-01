В зоне АТО зафиксировали новое оружие России

В зоне проведения антитеррористической операции (операции Объединенных сил) заметили новое оружие российских оккупантов.

Об этом сообщается в группе “Повернись живим”.

«Сначала кажется, что это простой отблеск от стекла, ведь вокруг все разрушено. Но после того, как свет немного погас и вновь засветилось – коптер отказался слушать команды пилота. Без сомнений, это какая-то новая переносная часть одного с российских комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы, – прим.ред.) или РЭР (радиоэлектронная разведка, – прим.ред.). Спросили о том, что это, наверное, почти у всех аэроразведчиков. Говорят, что не видели раньше ничего подобного. Но, когда на мониторе появилось цветное мерцание, воздушные разведчики вспомнили, что их аппараты так же становились неконтролируемыми», – говорится в сообщении группы.