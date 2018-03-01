» » В зоне АТО зафиксировали новое оружие России

В зоне АТО зафиксировали новое оружие России

Вчера, 16:02 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне АТО зафиксировали новое оружие РоссииВ зоне проведения антитеррористической операции (операции Объединенных сил) заметили новое оружие российских оккупантов.

Об этом сообщается в группе “Повернись живим”.

«Сначала кажется, что это простой отблеск от стекла, ведь вокруг все разрушено. Но после того, как свет немного погас и вновь засветилось – коптер отказался слушать команды пилота. Без сомнений, это какая-то новая переносная часть одного с российских комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы, – прим.ред.) или РЭР (радиоэлектронная разведка, – прим.ред.). Спросили о том, что это, наверное, почти у всех аэроразведчиков. Говорят, что не видели раньше ничего подобного. Но, когда на мониторе появилось цветное мерцание, воздушные разведчики вспомнили, что их аппараты так же становились неконтролируемыми», – говорится в сообщении группы.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:59

В полиции напомнили автомобилистам о гололеде на дорогах

Вчера, 17:02

ГПУ: Имущество северодонецкого «Азота» могут арестовать

Вчера, 16:42

Синоптики предупреждают о снегопаде в Украине 21 марта

Вчера, 16:30

Генпрокуратура вызывает нардепа Бакулина на допрос

Вчера, 16:02

В зоне АТО зафиксировали новое оружие России

Вчера, 15:56

Командующий Объединенных сил подготовит ВСУ к освобождению Донбасса

Вчера, 15:26

В Украине более 7,5 тыс. человек объявлено в розыск за неуплату алиментов

Вчера, 14:47

Киевский апелляционный суд не считает противоправным постановление №365 по переселенцам

Вчера, 13:56

Наев объяснил, чем отличается АТО от операции Объединенных сил

Вчера, 13:53

Рубану инкриминируют ряд новых преступлений

Вчера, 13:03

За сутки в зоне АТО пострадал один военный

Вчера, 12:55

В Северодонецке проезд в маршрутках хотят поднять с 3 до 5 грн

Новости Украины:

Вчера, 18:08

Савченко советовали отравить Раду газом

Вчера, 17:57

Верховная Рада запретила ношение оружия в здании парламента

Вчера, 17:03

Украинские паралимпийцы вернулись из Пхёнчхана на родину

Вчера, 16:42

Синоптики предупреждают о снегопаде в Украине 21 марта

Вчера, 16:18

БЮТ срывает заседания Таировской ОТГ. Возможны перевыборы?

Вчера, 16:10

Экс-председателю "Избирательной комиссии Крыма" сообщили о подозрении

Вчера, 15:54

В Закарпатской области горит торговый центр

Вчера, 15:26

В Украине более 7,5 тыс. человек объявлено в розыск за неуплату алиментов

Вчера, 14:49

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Катаром

Вчера, 13:58

На шахте "Новодонецкая" пострадал горняк

Вчера, 13:09

В Карпатах спасатели нашли мертвого туриста

Вчера, 12:02

Дело Рубана: апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на арест

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 