Киевский апелляционный суд не считает противоправным постановление №365 по переселенцам

Апелляция Кабмина удовлетворена судом, постановление №365 по выплатам и проверкам ВПЛ не признано противоправным. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Киевский апелляционный административный суд постановлением от 27 февраля 2018 года по делу №826/13784/16 по апелляционной жалобе Кабинета министров Украины на постановление Окружного административного суда города Киева от 14 декабря 2017 года по делу по иску Богучарской Т.В. к Кабмину о признании противоправным и отмене постановления Кабинета министров от 8 июня 2016 года № 365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам» постановил удовлетворить апелляционную жалобу Кабинета министров.

Постановление Окружного административного суда города Киева от 14 декабря 2017 года суд решил отменить и принять по делу новое постановление следующего содержания: «Исковые требования Богучарской Татьяны Васильевны к Кабинету министров Украины о признании противоправным и отмене постановления №365 от 8 июня 2016 "Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам" оставить без удовлетворения».

Напомним, 14 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал противоправным и решил отменить постановление правительства от 8 июня 2016 №365 о порядке назначения социальных выплат внутренне перемещенным лицам.

А 11 января 2018 года Кабинет министров Украины подал апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда Киева