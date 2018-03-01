» » Савченко подает в суд ходатайство о взятии Рубана на поруки

Савченко подает в суд ходатайство о взятии Рубана на поруки

Сегодня, 11:18 citynews.net.ua | Напечатать

Народный депутат Надежда Савченко подает в суд ходатайство о взятии главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на поруки.

Об этом Савченко сообщила в Facebook.

"Сегодня 20.03.2018 года в 10:45 в Апелляционном суде г. Киева, на Соломенской площади, будет проходить суд над Владимиром Рубаном. Я подаю в суд ходатайство о взятии Владимира Рубана на поруки", - сообщила она.  

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева 20 марта 2018 года рассмотрит жалобу стороны защиты на арест главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности внесения залога.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:56

Наев объяснил, чем отличается АТО от операции Объединенных сил

Сегодня, 13:53

Рубану инкриминируют ряд новых преступлений

Сегодня, 13:03

За сутки в зоне АТО пострадал один военный

Сегодня, 12:55

В Северодонецке проезд в маршрутках хотят поднять с 3 до 5 грн

Сегодня, 12:51

Врачи в зоне АТО спасли собаку, которая во время обстрела прикрыла собой украинских военных

Сегодня, 12:35

Суд оставил Рубана под стражей

Сегодня, 12:15

В Харькове СБУ задержала поставщиков автомобилей террористам ЛНР

Сегодня, 12:06

В оккупированном Луганске без тепла остались более трех десятков жилых домов

Сегодня, 11:51

Плательщики Луганщины перечислили в бюджет более 377 млн грн ЕСВ

Сегодня, 11:18

Савченко подает в суд ходатайство о взятии Рубана на поруки

Сегодня, 10:57

Полиция Луганщины обращается за помощью в розыске матери, которая оставила своего новорожденного ребенка

Сегодня, 10:33

В Украине без света остаются 4 населенных пункта

Новости Украины:

Сегодня, 13:58

На шахте "Новодонецкая" пострадал горняк

Сегодня, 13:09

В Карпатах спасатели нашли мертвого туриста

Сегодня, 12:02

Дело Рубана: апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на арест

Сегодня, 11:23

На Одесчине без отопления остались более 2 тысяч человек

Сегодня, 10:52

МинВОТ заявляет о полной поддержке осужденного в Крыму украинца Балуха

Сегодня, 10:33

В Украине без света остаются 4 населенных пункта

Сегодня, 09:38

В Украине сегодня могут перекрыть несколько трасс в связи с акциями аграриев

Сегодня, 09:34

В горах Ивано-Франковской области сошла лавина

Вчера, 18:00

Комитет ВР рассмотрит представление на Савченко 21 марта

Вчера, 17:40

Балух объявил голодовку

Вчера, 17:09

В киевской многоэтажке взорвалась граната

Вчера, 16:57

В Украине завершается регистрация на ВНО-2018

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 