Савченко подает в суд ходатайство о взятии Рубана на поруки

Народный депутат Надежда Савченко подает в суд ходатайство о взятии главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на поруки.

Об этом Савченко сообщила в Facebook.

"Сегодня 20.03.2018 года в 10:45 в Апелляционном суде г. Киева, на Соломенской площади, будет проходить суд над Владимиром Рубаном. Я подаю в суд ходатайство о взятии Владимира Рубана на поруки", - сообщила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева 20 марта 2018 года рассмотрит жалобу стороны защиты на арест главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности внесения залога.