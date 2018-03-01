Несмотря на все предостережения и предупреждения луганских энергетиков, Укршахтгидрозащита так и не оплатила свои долги - 280 тысяч гривен только за активную электроэнергию. А с учетом пени, инфляции, платы за "реактив" - долг Укршахтгидрозащиты перед луганскими энергетиками составляет более полумиллиона гривен.

По информации источника, в январе-феврале 2018 Укршахтгидрозащита вообще не платила за электроснабжение.

"Отключение насосов водоотливного комплекса приведет к подтоплению прилегающих к старой шахте территорий города Кременная площадью 212 га. Возрастет интенсивность выхода метана на поверхность с последующим его накоплением во взрывоопасной концентрации в подвалах жилых и муниципальных зданий, что может привести к техногенной катастрофе на территории Луганской области", - предупреждают энергетики.