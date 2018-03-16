Летчик из Луганска и герой АТО застрелился у себя дома

В Николаеве сегодня, 18 марта, у себя дома застрелился известный летчик, уроженец Луганска и герой АТО 29-летний Владислав Волошин. Об этом в эфире телеканала «Zik» сообщила спикер полиции в Николаевской области Елена Бережная.

«Супруга услышала из комнаты выстрел. На место события прибыли медики, следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи умер от полученных травм», – сказала она.

По данным пресс-службы Национальной полиции в Николаевской области, выстрел был произведен из боевого пистолета марки «ПМ» без номерных знаков. «Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области. По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство". Ведется следствие», – говорится в сообщении.

В 2014 году российские СМИ обвиняли Владислава Волошина в том, что он сбил Малазийский Боинг на Донбассе, что было полностью опровергнуто прокурорами Украины и Нидерландов. Летчик принимал участие в АТО с 2014 года, участвовал в боях за Иловайск, уволился из ВСУ в 2017 году. Согласно открытой информации, 30 декабря 2017 года был назначен и. о. генерального директора КП «Николаевский международный аэропорт».