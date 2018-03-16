Боевики совершили два обстрела в зоне АТО за сутки

В течение минувших суток в зоне антитеррористической операции на Донбассе в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков один военнослужащий травмирован.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За прошедшие сутки агрессор совершил два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины. В частности, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям неподалеку Авдеевки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

"В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Он доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", - добавили в штабе.