В Луганской области на шахтах Карбонит и Золотое горняки остались под землей из-за отключения электроэнергии

В результате отключения электроэнергии из-за аварии на линии электропередач в Луганской области, гоняки двух шахт не могут подняться на поверхность.

Как сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий, по оперативной информации на шахте "Карбонит" - 93 человека, на шахте "Золотое" - 83 человека остались под землей.

Восстановление электроснабжения ожидается в течение двух часов.