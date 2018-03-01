За день обстрелов не зафиксировано

В первую половину суток 16 марта режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения придерживался в полной мере.

По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условии полного прекращения огня", - подчеркнули в штабе.