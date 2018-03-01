Порошенко подписал закон о получении военными денежной компенсации за аренду жилья

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Об этом глава государства сообщил в ходе визита на Донбасс. Так, Порошенко сообщил, что подписал закон, который предусматривает устранение социальной несправедливости в предоставлении военным права на получение денежной компенсации за аренду жилого помещения.

"В присутствии наших военных подписал изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", которые предусматривают устранение социальной несправедливости в предоставлении военным права на получение денежной компенсации за наем жилого помещения", - сообщил он.