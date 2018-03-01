Порошенко объявил о завершении АТО

Президент Украины Петр Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции.

Об этом глава государства объявил в ходе визита на Донбасс.

"Теперь уже и юридически АТО завершается. Спасибо Верховной раде, которая поддержала большинством президентский закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса, - ред.)", - заявил он.

Порошенко также добавил, что законом о реинтеграции Донбасса создана новая правовая основа "для отпора вражеской агрессии на Донбассе". "А в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины в пределах наших международно признанных границ", - добавил глава государства.

Отметим, согласно закону, противодействие российской агрессии вместо "антитеррористической операции" будет называться "обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".