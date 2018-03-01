Половина украинцев считают себя здоровыми

Состояние своего здоровья как «хорошее» оценивают 49,4% украинцев. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики согласно результатам опроса, проведенного в октябре 2017 года.

Состояние здоровья как «хорошее» оценил почти каждый второй человек, самая высокая доля таких лиц (81-78%) была среди подростков и молодежи в возрасте 18-29 лет и детей до 14 лет (по оценке родителей), сообщает 112 Украина.

Среди населения в трудоспособном возрасте хорошее состояние здоровья отметили 61% мужчин и 53% женщин. Среди населения старше трудоспособного возраста хорошо себя чувствовали 11% мужчин и 6% женщин.

«Удовлетворительным» считали свое состояние здоровья 41% лиц: среди взрослых – 45%, среди детей в возрасте до 14 лет – 21%, а среди подростков в возрасте до 18 лет – 17%.

«Плохое» состояние здоровья указало каждое десятое лицо. Наибольшая доля населения, которое плохо себя чувствовало, наблюдалась среди лиц нетрудоспособного возраста: так оценили состояние своего здоровья каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина.