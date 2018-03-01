СБУ предупреждает украинцев об уголовной ответственности за содействие выборам РФ в Крыму

Служба безопасности Украины предупреждает граждан Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента Российской Федерации на временно аннексированной территории Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "По материалам уголовного производства установлено, что отдельные граждане Украины по предварительному сговору между собой осуществляют организацию на временно аннексированной территории Украины - Автономной Республике Крым - незаконных выборов президента РФ.

Своими действиями они сознательно оказывают помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины, направленной в ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении. В частности, расследуется незаконная деятельность председателя так называемой центральной избирательной комиссии на временно аннексированной территории АР Крым в проведении незаконных выборов на территории украинского полуострова. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении. Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает всех лиц, причастных к содействию псевдовыборам, организованным оккупационными властями.

"СБУ призывает всех граждан Украины, которые временно проживают в аннексированном Крыму, воздержаться от участия в незаконных выборах президента РФ", - резюмирует пресс-служба.