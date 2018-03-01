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Хуг: Уровень насилия на Донбассе снизился на 82%

Сегодня, 14:17 citynews.net.ua | Напечатать

Уровень насилия и количество нарушений режима тишины на Донбассе снизились на 82%.

Об этом на брифинге в пятницу, 16 марта, сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает РБК-Украина.

"В начале прошлой недели стороны преимущественно прекратили обстрелы. Уровень насилия снизился на 82% по сравнению с прошлой неделей. Запрещенное оружие використовували13 раз, тогда как на прошлой неделе - 300 раз", - сказал Хуг.

По его словам, после 5 марта приверженность сторон прекращению огня наблюдалась во многих районах.

"Во многих местах гражданское население смогло вернуться к привычной жизни. Надо помнить, что даже одна выпущенная пуля может иметь существенные последствия. С 5 марта нарушения зафиксированы возле Донецкой фильтровальной станции, там произошло 4 обстрела", - отметил Хуг.


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