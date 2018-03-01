» » В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 13:07 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 15 марта 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Ровно сутки продержалось затишье на линии соприкосновения. А с началом прошлых суток российско-оккупационные войска вновь нарушили режим перемирия, открыв минометный огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Отметим, что в результате вражеских обстрелов среди защитников Украины нет раненых или травмированных", - сообщил он. Как сообщил представитель Минобороны, боевики в течение суток совершили 4 прицельных обстрела позиций украинских военных.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:28

За день обстрелов не зафиксировано

Сегодня, 17:59

Порошенко подписал закон о получении военными денежной компенсации за аренду жилья

Сегодня, 17:03

Порошенко объявил о завершении АТО

Сегодня, 16:59

Половина украинцев считают себя здоровыми

Сегодня, 16:30

Порошенко назначил командующего объединенных сил на Донбассе

Сегодня, 15:58

Порошенко просетил Катериновку и Золотое

Сегодня, 14:59

СБУ предупреждает украинцев об уголовной ответственности за содействие выборам РФ в Крыму

Сегодня, 14:17

Хуг: Уровень насилия на Донбассе снизился на 82%

Сегодня, 13:07

В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 12:27

На Украину надвигаются сильные снегопады

Сегодня, 11:50

Кабмин решил легализовать майнинг криптовалют

Сегодня, 10:39

Савченко внесли в базу «Миротворца

Новости Украины:

Сегодня, 18:24

Донецкая область выиграла чемпионат Украины по кикбоксингу

Сегодня, 17:59

В российские консульства 18 марта будут допускаться только дипломаты

Сегодня, 16:59

Половина украинцев считают себя здоровыми

Сегодня, 16:19

Киев сегодня вечером закрывает въезд грузовикам

Сегодня, 16:17

ЕБРР выделит Львову 17 млн евро на модернизацию троллейбусного транспорта

Сегодня, 14:59

СБУ предупреждает украинцев об уголовной ответственности за содействие выборам РФ в Крыму

Сегодня, 14:18

В аварии на подъемнике в Грузии пострадали два украинца

Сегодня, 13:11

В Одессе во время обысков у организаторов похищения человека обнаружили оружие и наркотики

Сегодня, 12:27

На Украину надвигаются сильные снегопады

Сегодня, 12:25

Гройсман анонсировал разрыв экономического сотрудничества с РФ

Сегодня, 11:58

Столичных маршрутчиков обязали установить оборудование для е-билета

Сегодня, 11:21

В Таирово обратились к главе Одесской ОГА Максиму Степанову по поводу выборов в ОТГ

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 